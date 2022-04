Guinée : Un Belge de 67 ans arrêté à Conakry pour « pédophilie » sur 6 enfants âgés de 8 à 16 ans

Alain Guo, de nationalité belge et résidant en Guinée Conakry n’est plus libre de ses mouvements. Il séjourne en prison pour des faits de pédophilie sur six (6) adolescents âgés de huit à seize ans

Ingénieur bâtiment à la retraite de nationalité belge, âgé de 67 ans, le mis en cause a été présenté à la presse le vendredi 25 février 2022 par l’Office de Protection des Genres, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM).

Lors de sa présentation, la Commissaire Marie Gomez, directrice générale par intérim de l’OPROGEM a confié que le présumé pédophile a été pris la mais dans le sac avec les six enfants dans sa maison situé au quartier Nongo.

« C’est grâce à nos confrères de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) que nous avons eu l’information. Il s’agit d’un ressortissant belge, ingénieur de bâtiment à la retraite du nom de Alain Guo, âgé de 67 ans qui héberge les enfants dans sa maison au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma. Aussitôt, nous avons reçu les instructions de notre département de tutelle, l’équipe qui est allé l’a pris en flagrant délit avec six victimes », a laissé entendre la Commissaire Marie Gomez d’après des propos rapportés par laguinné.info.

