Haïti: phénomène des enlèvements contre rançon, le président jovenel réagit

Les enlèvements contre rançon ont connu une recrudescence ces derniers mois en Haïti et touchent toutes les couches de la population, témoignant de l’emprise grandissante des gangs armés sur le territoire.

“Je suis conscient que l’État doit faire plus d’efforts dans la bataille contre cette catastrophe” que constituent les enlèvements, a reconnu M. Moïse, au lendemain de l’enlèvement de dix personnes, dont sept religieux cinq Haïtiens et deux Français près de Port-au-Prince, jurant qu’il fera “tout ce que lui permet la loi pour trouver de bonnes solutions pour résoudre ces problèmes”.

Des citoyens français étant impliqués, le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête pour “enlèvement et séquestration en bande organisée”, qu’il a confiée à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO). Le ministère des Affaires étrangères a, quant à lui, dit être “pleinement mobilisé, en relation étroite avec les autorités locales”, tout en souhaitant observer “la plus grande discrétion”.

