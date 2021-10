Haïti: Une milice a procédé à des enlèvements ciblant une quinzaine de citoyens américains

L’insécurité continue de faire rage en Haïti : ce samedi 16 octobre, un des principaux gangs du pays a procédé à des enlèvements en masse en kidnappant notamment une quinzaine de citoyens américains.

Les circonstances de ce rapt qui a eu lieu, samedi 16 octobre à la mi-journée, sont encore floues mais vu la zone où cela s’est passé, les soupçons se portent déjà sur le gang appelé « 400 Mawozo » qui contrôle, depuis plusieurs mois, la région entre la capitale et la frontière avec la République dominicaine.

Il semble que les membres de cette bande armée auraient dressé plusieurs barricades sur les routes sur lesquelles ils ont, au quotidien, une totale maîtrise et ils auraient donc détourné plusieurs véhicules. Enlevant donc entre quinze et dix-sept citoyens américains, des missionnaires et leurs familles, parmi lesquels plusieurs enfants, et enlevant aussi un nombre encore indéterminé de citoyens haïtiens.

Les autorités américaines ne confirment pour l’heure pas cet enlèvement de groupe mais disent être informées que de telles informations circulent. Plus de 650 cas de séquestrations contre rançon ont été recensés depuis le début de l’année 2021, soit trois fois plus que sur la même période l’an dernier. Les enlèvements sont devenus une menace quotidienne dans le pays surtout pour les personnes vivant dans la capitale haïtienne où la grande majorité de ces crimes sont commis.

