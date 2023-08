Haut-Sassandra : Mamadou Touré inaugure un forage à Gueya

Le ministre Mamadou Touré, candidat aux régionales dans le Haut-Sassandra, a inauguré un forage à Gueya, le village de Stéphane Kipré, le mercredi 23 août 2023. Il tient ainsi une promesse faite aux populations il y a un mois.

Haut-Sassandra : Mamadou Touré tient sa promesse à Gueya

Samedi 29 juillet, dans le cadre de la pré-campagne pour les élections municipales et régionales, le maire de Daloa s’était rendu à Gueya pour échanger avec populations. Au cours des échanges, la porte-parole des femmes de la localité a relevé le manque d’eau potable à Gueya, qui les contraints à aller chercher de l’eau au marigot avec les risques de morsures de serpent.

Déterminé à mettre un terme aux souffrances des populations, le maire de Daloa, Stéphane Gbeuly, avait promis remonter les informations aux autorités compétentes. Informé, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a aussitôt dépêché des équipes techniques pour un forage à Gueya. Il a procédé à l’inauguration du forage le mercredi 23 août 2023, avec les autorités politiques, il était donc venu inaugurer le forage.

Mamadou Touré a fait savoir que le gouvernement de Patrick Achi a prévu un vaste programme d’adduction en eau potable dans le Haut-Sassandra précisant que près de 20 châteaux d’eau seront construits dans le département de Daloa. “On fait la politique pour apporter l’épanouissement aux populations. Nous sommes venus célébrer la santé et l’amélioration des conditions de vie des populations. Gbeuly Stéphane doit bénéficier de votre soutien”, a indiqué le candidat du RHDP.

Dans son allocution, le “Mbappé National” a rappelé les nombreuses réalisations du conseil municipal, notamment le commissariat du 5e arrondissement, l’inauguration du centre de santé Dominique Ouattara, etc. “C’est pour toutes ces actions que le président Ouattara lui a demandé de faire un second mandat. Je voudrais vous engager à lui apporter votre soutien. Gbeuly Stéphane fait la fierté de Daloa et de votre Tribu”, a dit Mamadou Touré.

Les populations très heureuses ont salué l’action du ministre Touré, car leur rêve est devenu est une réalité. Cet ouvrage représente également un atout salvateur pour tous les habitants de ce village, et plus pour les enfants et les femmes qui n’avaient plus à leur portée de l’eau potable depuis des années. Ce forage a été entièrement financé à hauteur de cinq millions de francs CFA par Mamadou Touré, faut-il le rappeler.