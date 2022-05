« Ils ont dit que j’étais trop court… »: cette anecdote du président Nana Addo amuse la toile￼￼

Parlant de sa victoire aux élections présidentielles ce jeudi 5 mai lors d’une conférence à Washington aux États-Unis, l’actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo a partagé une drôle d’anecdote avec ses paires.

Alors qu’il partageait ses expériences en politique ce jeudi lors de la conférence de Washington ce jeudi, le dirigeant du Ghana Akufo-Addo, a indiqué que bien qu’il ait occupé des fonctions publiques pendant la majeure partie de sa vie, cela n’était pas suffisant pour faire de lui président.

« J’ai été dans la politique au Ghana pendant 45 ans, c’est-à-dire la majeure partie de ma vie adulte. J’étais mécontent de la condition de vie de la majorité de notre peuple, et c’est pourquoi j’ai lutté pour avoir l’opportunité de faire quelque chose à ce sujet », a-t-il d’abord lancé.

Puis d’ajouter: « L’histoire de mes luttes pour devenir président de mon pays est bien connue. Mes expériences ont été un témoignage de l’amour de Dieu et une confirmation des paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans l’Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19 verset 26…Il a fallu trois tentatives entre 2008 et 2016 pour que je sois élu. À ce moment-là, les slogans ‘Akufo-Addo ne peut pas être président’, ‘Dieu ne veut pas qu’Akufo-Addo soit président’, ‘Akufo-Addo est court, et n’a pas la carrure pour être président’ étaient populaires parmi mes opposants. », a-t-il poursuivi.

En donnant un exemple vivant de comment il a été ridiculisé lors des campagnes, le président indique: « J’ai confié cette troisième campagne électorale à Dieu, et j’ai indiqué au peuple ghanéen que « la bataille est au Seigneur. Par la grâce de Dieu, j’ai remporté une victoire célèbre contre un président sortant par un écart de près d’un million de voix, la plus grande marge de victoire depuis deux décennies. Et, par la même grâce, j’ai été réélu lors des élections de décembre 2020, et je suis maintenant dans mon deuxième et dernier mandat en tant que président » », a-t-il raconté.

