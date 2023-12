Industrie ludique : Isabelle Anoh et ses équipes jettent les bases d’une plus grande efficacité

La Direction générale des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs (DGL) était en Atelier-bilan annuel et perspectives, le mercredi 13 décembre au Golden Palace Hôtel de Grand-Bassam. Réformes structurelles, lobbying, investissements, formation … étaient en ligne de mire.

La Direction générale des Loisirs en introspection pour booster le secteur. A cet effet, la Directrice générale des Loisirs (DGL), Mme Isabelle Marcelle Anoh, a chapeauté l’Atelier Bilan et perspectives de l’institution dont elle a la charge. C’était, le 13 décembre 2023, dans la cité historique et touristique de Grand-Bassam.

Une note d’information transmise à Fratmat.info rapporte qu’elle a esquissé avec les deux Directions centrales existantes les réformes structurelles qui devraient intervenir en 2024.

Pour conférer à l’industrie ludique toute sa place dans l’écosystème en tant que pilier du développement et outil de croissance, Mme Anoh a indiqué qu’elle travaille à nouer divers partenariats stratégiques. Ces partenariats sont tissés aussi bien avec des institutions internationales et multilatérales que les collectivités territoriales décentralisées. Et ce, à l’effet d’une plus grande cohérence de la mise en œuvre la politique nationale des loisirs sous la férule du Ministre du Tourisme et des Loisirs au profit des populations.

La Directrice générale a indiqué qu’il importe de mettre sur pied un véritable réseau régional autour des loisirs. Pour elle, il faut donc ouvrir la Direction Générale des Loisirs à différents partenariats. Et ce, afin de mieux promouvoir les loisirs, porter des projets d’investissement, assurer la formation des acteurs des loisirs, entre autres actions prioritaires pour la saison à venir.

Isabelle Anoh a engagé ses collaborateurs à traduire dans les faits les consignes du Ministre Siandou Fofana visant à offrir à la Côte d’Ivoire, l’Afrique et au Monde, une Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football inoubliable. Et dont le Tourisme et les Loisirs sont la vitrine.

Au titre du bilan de la DGL, le Conseiller technique de la Directrice générale, Lanfia Touré, les Directeurs centraux, Mamadou Kéita de la Direction des Parcs de loisirs, d’Attraction et des Jeux numériques ; et Pr Emmanuel Gala Bi Tizié de la Direction de la Valorisation, de la Formation et de la Promotion des Jeux traditionnels ont salué la synergie d’actions qui ont permis de surmonter les écueils pour réaliser une implantation efficiente de la DGL et un capital-confiance avec les opérateurs privés du secteur.

Dans cette veine et renforcer l’esprit de corps de la Direction générale, une communication suivie d’échanges d’un expert sur l’importance du travail en équipe et l’impact de la communication pour le développement des activités de loisirs a meublé l’atelier.

Pour piqûre de rappel, au titre des activités réalisées par la DGL depuis son édiction en 2022, mais plus précisément en 2023, on peut citer entre autres, l’instauration de la Journée mondiale des loisirs, la campagne d’identification des espaces publics et des entreprises privées loisirs sur l’ensemble du territoire, la réactivation des colonies d’Etat, la création du Festival des jeux traditionnels, la formation des acteurs de loisirs, l’instauration des Interclubs des jeux traditionnels, la 6e phase de l’étude socio anthropologique sur les jeux traditionnels réalisée dans différentes régions.