Inondations en Afrique du Sud: le bilan humain ne cesse de s’alourdir

Trevor s’évertue à garder le sourire, malgré tous ses malheurs, aucune vie n’a été perdue dans sa famille, et ce n’est pas passé loin : un glissement de terrain a failli emporter sa maison.

« Lundi soir, j’étais dans ma chambre en train de regarder la télé quand on a entendu un gros bruit. J’ai ouvert la porte pour jeter un œil : la cour de devant avait disparu, il nous restait que deux marches, puis le vide. C’est la première fois que ça arrive et c’est effrayant. On eu de fortes pluies dans le passé, mais pas comme celles-ci »

