Insécurité au Burkina Faso: le président Roch Kabore menacé de destitution

L’opposition burkinabé a donné un ultimatum d’un mois au gouvernement pour trouver des mesures fortes contre l’insécurité. Si rien n’est fait, elle promet des manifestations pour exiger la démission du président Roch Kabore et du gouvernement.

Après quelques semaines de silence, l’opposition burkinabé est revenue à la charge et réclame du gouvernement, des mesures fortes et concrètes contre l’insécurité. Dans sa déclaration, elle a fixé un délai de 30 jours comme ultimatum au gouvernement pour satisfaire ses exigences. Passé ce délai, elle promet descendre dans la rue au cas où, le gouvernement n’aurait pas comblé ses aspirations. Des manifestations seront ainsi menées pour exiger la démission du président Roch Kabore et de son gouvernement.

Ce n’est pas la première fois que l’opposition exige du gouvernement des mesures fortes pour contrer le terrorisme. Il y a quelques mois, elle a mené de fortes manifestations dans plusieurs compartiments du pays pour exiger de l’Etat, une solution efficace à l’insécurité. Dans ses revendications d’alors, elle avait exigé la démission du Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que celle du ministre de la Défense. Une demande que Roch Kabore a partiellement satisfait à la faveur d’un remaniement ministériel qui a emporté le ministre de la Défense et celui en charge de la sécurité intérieure.

Dans sa vision d’assainir le Burkina Faso de toute sorte d’insécurité, le président Roch Kabore a entrepris de nombreuses actions dont la nomination de nouveaux ministres de la Défense et de l’intérieur. Autre action majeure, la nomination d’un nouveau chef d’état-major avec pour mission, la remobilisation des troupes burkinabé pour éradiquer le terrorisme. Mais malgré toutes ses actions, l’insécurité est toujours d’actualité avec le terrorisme qui ne cesse d’étendre ses tentacules dans le pays.

Melv Le Sage

Comments

comments