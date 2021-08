Insolite Ghana : 3 têtes humaines retrouvées dans le réfrigérateur d’un footballeur

Le célèbre footballeur et commentateur sportif dans la municipalité de Sunyani au Ghana, Richard Gyamfi alias Fire a été arrêté par les éléments de la police ghanéenne. Ces derniers ont retrouvé trois têtes humaines dans son réfrigérateur à la suite d’une enquête sur le meurtre d’un jeune garçon de 13 ans.

Confirmant la nouvelle à Sky FM, basée à Sunyani, le père de l’une des victimes décédées, M. Thomas Agyei a expliqué que le footballeur aurait attiré son fils, Louis Agyemang Junior, 13 ans, d’un parc de football à Sunyani Abesim dans sa chambre et l’a tué.

Le garçon qui est un jumeau était allé au parc de la mairie pour un entraînement de football et n’est plus rentré à la maison. Dans la soirée, les efforts consentis pour retrouver le jeune garçon se sont avérés vains. Mais un de ses amis appelé Tweneboa a informé les parents qu’ils l’avaient vu en compagnie du commentateur sportif et footballeur « Fire Man ».

Interpellé par les parents, Gyamfi est devenu suspect après avoir nié avoir vu le garçon. Les parents de la victime se sont rendus au domicile du footballeur. Ayant constaté que sa porte était verrouillée, ils ont invité des garçons du quartier à entrer par effraction dans la pièce pour une fouille. Cette opération leur a permis de découvrir le corps de Louis Agyemang Junior allongé de sang-froid, la tête tranchée.

Retrouvé par les populations, le suspect a été battu avant d’être remis à la police de Sunyani Abesim. Une perquisition menée par la police a permis la découverte des parties du corps d’êtres humains dans un sac. Dans son frigo, il avait trois têtes humaines dont celle de Louis Agyemang. Arrêté, la police d’Abesim l’a remis au commandement de la police régionale de Bono pour complément d’enquête.

En attendant la suite des enquêtes, les trois têtes humaines et le corps de Louis Agyemang Junior ont été déposés à la morgue Best Care de Mantukwa dans la municipalité de Sunyani West. La police n’a pas encore identifié les autres victimes.

