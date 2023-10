« J’ai eu mon premier gars à 22 ans », Emma Lohoues évoque sa première relation amoureuse

L’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a partagé sa première expérience amoureuse avec ses fans. L’actrice en a rofité pour donner des conseils précieux aux jeunes filles.

Dans une confession à ses fans, Emma Lohoues, célèbre influenceuse ivoirienne, s’est ouverte sur sa première expérience amoureuse tout en prodiguant des conseils avisés aux jeunes filles.

Selon les confidences d’Emma lohoues, c’est à 22 ans qu’elle a vécu sa première relation amoureuse avec un homme. Elle a exprimé que pour elle, à l’âge de 18 ans, l’idée de s’engager dans une relation amoureuse n’était pas encore une priorité.

« J’ai eu mon premier gars à 22 ans. Donc franchement, pour moi, à 18 ans, on n’a pas la tête à avoir un gars. On est focus sur ses études, on kiffe la vie avec ses copines, on part au cinéma, on reste dans les jupons de maman. On a des poupées, on va au glacier, etc. C’est ce que j’ai comme souvenir de mes 18 ans. Moi, j’avais peur des garçons ! », a-t-elle révélé.