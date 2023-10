Josey : “Je pense sérieusement à me retirer de la scène musicale”

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse ivoirienne, Josey vient de partager une nouvelle inattendue, exprimant son désir de mettre un terme à sa carrière musicale.

En seulement quelques années, la talentueuse chanteuse ivoirienne Josey a réussi à captiver le cœur de milliers de mélomanes de Côte d’Ivoire. De plus, elle s’impose comme l’une des figures de proue de la scène musicale féminine ivoirienne. Une fois de plus, elle vient de le démontrer avec la sortie de son dernier titre, “Na Lingui Yo”, réalisé en collaboration avec le chanteur congolais Hiro.

Cependant, la partenaire de l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a été largement exposée sur les réseaux sociaux après la naissance de son deuxième enfant avec l’ancien défenseur de l’équipe nationale ivoirienne. Sa vie personnelle est devenue un sujet de débat constant sur la toile, car on l’accuse d’être la cause de la séparation entre Serey Dié et son ex-épouse, Aline. Grâce au soutien de sa famille et de ses amis, elle a réussi à résister aux attaques dirigées contre elle. Néanmoins, cette situation continue de peser sur son esprit, et les internautes ont récemment remarqué que Josey est devenue très active sur les réseaux sociaux.

À ce stade, l’artiste derrière la chanson “Diplôme” aspire à trouver une paix durable et à vivre paisiblement loin des projecteurs. Dans une vidéo publiée temporairement sur son compte Snapchat, la chanteuse a pris tout le monde par surprise en faisant cette déclaration. “Je pense sérieusement à me retirer de la scène musicale pour de bon. J’aspire à nouveau à mon ancienne vie dans l’anonymat. Mais avant, je vous ferai peut-être cette chanson en direct”, écrit-elle.