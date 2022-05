Juifs et musulmans au Maghreb : une relation complexe et fluctuante de 1830 à nos jours

L’exposition “Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours”, présentée au Musée de l’histoire de l’immigration, apporte un regard neuf et documenté. Avec pour sous-titre “Plus d’histoire, moins de clichés”, elle explore une histoire de vies communes et de ruptures, entre ces deux communautés souvent présentées comme des “frères ennemis”. Une histoire qui prend sa source dans l’espace colonial du Maghreb – Algérie, Maroc et Tunisie – et se poursuit depuis les années 1960 en France.

Pour en parler, Sophian Aubin, journaliste de la rédaction de France 24, est notre invité. Il nous apporte aussi son éclairage sur la question des juifs d’Afrique du Nord et l’apprentissage de la langue arabe qui leur permet de renouer avec leurs origines.

des musulmans maghrébins se retrouvent dans l’hébreu, des juifs séfarades dans l’arabe

Un an après l’éruption du volcan Nyiragongo en RD Congo, une partie des sinistrés toujours en attente des aides promises

Lorsque le volcan Nyiragongo est entré en éruption le 22 mai 2021, la coulée de lave s’est arrêtée aux portes de Goma. Mais 32 personnes ont perdu la vie et plus de 3 000 habitations ont été détruites. La catastrophe a mis en évidence le manque de préparation des autorités et notamment les maigres moyens alloués à l’Observatoire volcanologique de Goma. Un an après, quelle est la situation des sinistrés et les améliorations promises ont-elles été réalisées ? Réponse avec le reportage de nos correspondants, Clément Bonnerot, Justin Kabumba et Juliette Dubois.

La dent de Patrice Lumumba bientôt restituée

Une cérémonie officielle se déroulera le 20 juin à Bruxelles. Le principe de cette restitution, réclamée au roi des Belges Philippe par la famille Lumumba, est acquis depuis 2020. Mais la cérémonie a déjà été plusieurs fois reportée, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. La relique de celui qui fut un des pères de l’indépendance et Premier Ministre congolais, sera remise à sa famille, en petit comité. Une fois arrivée en RD Congo, cette relique permettra d’ériger un mémorial en l’honneur de Patrice Lumumba à Kinshasa.

La danse au secours des enfants des rues au Tchad

Aleva Ndavogo Jude a dû apprendre à survivre dans les rues de N’Djamena, avant de devenir chorégraphe et danseur professionnel. Sa passion pour la danse ne plaisait pas à son père et il avait dû quitter le domicile familial à l’âge de 14 ans. Aujourd’hui, avec son association Dakouna Espoir, il a accueilli 600 enfants, qui se sont eux aussi retrouvés livrés à eux-mêmes. Il leur apprend le coupé-décalé, le hip-hop ou encore le ndombolo pour leur donner de l’espoir et un avenir.

