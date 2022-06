KAGAME ENVOIE 18 CHINOIS DE RETOUR EN CHINE COMME IL NE PREND PAS DE CONNAISSANCE.

Mercredi, 18 Chinois ont été renvoyés en Chine. Cela est arrivé après que le général M. PAUL KAGAME, le président du Rwanda, a découvert qu’ils maltraitaient les travailleurs rwandais et leur arrachaient des terres agricoles. Les CHINOIS ont également profité du fait de faire travailler les ouvriers des heures anormales comme des esclaves. M. KAGAME a dit; “L’Afrique est un continent pacifique, nous ne tolérons ni discrimination ni esclavage. Ce pays est pour les Africains et ceux qui ont de bonnes intentions pour nous. J’ordonne à ces 18 chinois de rentrer et de ne jamais revenir! Les Rwandais doivent jouir de leurs droits dans leur pays! que ce soit une leçon pour les autres investisseurs chinois et autres! Respectez-nous et nous vous accueillerons de bon cœur! “

Comments

comments