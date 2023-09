Kaniasso : Les habitants de Manadoun en attente de l’érection de leur village en sous-préfecture

Les habitants de Manadoun, dans le département de Kaniasso dans le nord de la Côte d’Ivoire souhaitent « ardemment » voir leur village être érigé en chef-lieude sous-préfecture. Informe, une note signée par Doumbia Borifing, président de l’association des Cadres de Manadoun, au nom du chef du village Mamadou Doumbia et du doyen des Cadres, Docteur Doumbia Mamadou. Note transmise à la rédaction de fratmat.info le jeudi 7 septembre 2023. « C’est au nom du chef du village Mamadou Doumbia, au nom du doyen des Cadres, Docteur Doumbia Mamadou et à mon nom personnel, Doumbia Borifing, président de l’Association des Cadres de Manadoun que je fais cette doléance adressée à l’Etat à travers monsieur le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité », a déclaré Doumbia Borifing, président de l’Association des Cadres de Manadoun. Puis d’ajouter : «Mandoun à remplir toutes les conditions pour être érigé en sous-préfecture. Nous attendons une décision administrative simplement. Tout ce que l’administration pouvait nous demander, nous l’avons réuni. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes dans l’attente. C’est notre souhait le plus ardent en ce moment ».

Par ailleurs, Doumbia Borifing Manadoun, a affirmé que Manadoun dispose d’un groupe scolaire avec une école primaire publique et maternelle depuis 1968, d’un château d’eau ; d’un Centre de santé comprenant un dispensaire et d’une maternité équipé d’ambulances ; d’un marché. Sans compter les bureaux de la future sous-préfecture en construction. Le village, à l’en croire, est depuis 1978 un centre d’Etat civil.