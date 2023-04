Kenya : consommer de l’eau potable grâce à la vapeur

Au Kenya, dans la vallée du Rift, la vapeur géothermique est captée pour produire de l’eau potable et faire face aux graves pénuries aggravées par la sécheresse.

Ici, l’activité volcanique et tectonique a commencé il y a environ 30 millions d’années et la région est toujours géologiquement active, avec des volcans, des sources chaudes et des geysers.

Aujourd’hui, les communautés locales exploitent cette ressource locale.

“Lorsque nous avons créé notre école primaire, nous avons eu beaucoup de problèmes avec l’eau et c’est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour notre école secondaire. La vapeur d’eau est disponible toute l’année, nous la complétons également avec de l’eau de pluie, mais l’eau de pluie arrive pendant la saison des pluies et s’épuise au bout d’un certain temps, alors que la vapeur d’eau coule tout au long de l’année et est également potable.” a déclaréPaul Nduthu, comptable, Camp Brethren Christian School.

La Kenya Electricity Generating Company (KenGen), une centrale électrique de la région, fournit de l’eau courante, mais les habitants affirment qu’elle n’est pas traitée et qu’elle les expose à des maladies d’origine hydrique.

Les rivières d’eau douce sont rares, et certains lacs comme le lac Naivasha sont pollués par les fermes voisines ce qui ne permet pas à l’eau d’être utilisée à des fins domestiques.

“La zone est tellement contaminée ; nous avons des serres autour de cette zone et cette eau s’écoule vers le lac. Lorsque nous récupérerons l’eau de ce lac, elle sera trop contaminée pour que nous puissions l’utiliser à des fins domestiques. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de se contenter de cette eau.” a expliqué Douglas Chege, habitant.

Sans les réservoirs géothermiques, la population serait obligée de parcourir de longues distances pour aller chercher de l’eau.

Les tuyaux sont reliés à d’immenses réservoirs inclinés au-dessus du sol, où la vapeur se condense en eau.

“Nous utilisons cette eau parce que nous n’avons pas de rivières ni de lacs propres. Nous dépendons donc de cette eau. Bien que ce soit de l’eau propre, il y en a très peu et ce n’est pas suffisant, mais nous n’avons pas d’autre source d’eau. Cela fait longtemps qu’il n’a pas plu” a déclaréPatricia Nyaguthii, habitante d’Eburu Mbaruk.

Le gouvernement du Kenya a alloué des terres communales où les villageois récoltent la vapeur.

Ils creusent à cinq pieds sous terre où les geysers semblent pouvoir produire de l’eau, et piègent la vapeur qui se condense en eau.