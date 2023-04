Kenya : irréversible flambée des prix ?

Les prix des denrées alimentaires augmentent progressivement au Kenya depuis 2022. La sécheresse s’est ajoutées aux pénuries alimentaires.

Regina Ngina est propriétaire d’une épicerie à Nairobi, la capitale du Kenya.

Elle assiste impuissante à la baisse de son activité alors que les prix des denrées alimentaires augmentent depuis l’année dernière.

Le prix d’un paquet de farine de maïs par exemple, a plus que doublé au cours des deux dernières années.

Frappés au porte-monnaie, les consommateurs sont aux abonnés absents.

“Les temps sont très durs. Les affaires ne marchent plus. J’avais l’habitude d’acheter deux sacs de pommes de terre par jour, deux caisses d’oranges et de tomates, mais aujourd’hui, le prix au kg a augmente et j’achète moins de caisse. a l heure actuelle, je ne peux pas manger le matin. Je bois du thé sans lait au petit déjeuner et je saute le déjeuner. Pour pouvoir économiser, je dîne seulement. J’ai même du mal à payer les frais de scolarité de mes enfants.’’, explique Regina Ngina, propriétaire d’une épicerie.

Elvis Nagisenga, propriétaire d’un magasin de détail n’est pas logé à la meilleure des enseignes. Il fait aussi face à la chute drastique de ses bénéfices.

“L’année dernière, nous faisions un bénéfice de 0,20 centimes de $ par paquet de farine de cuisine ou plus, mais maintenant nous ne gagnons que 0,05 à 0,10 centimes de $) et ce n’est pas facile parce que les gens n’achètent pas faute d’argent. Et il ne s’agit pas seulement de la farine de maïs. Si vous regardez l’huile de cuisson, le prix a grimpé en flèche . Pour revenir à la farine, l’année dernière, nous la vendions à 100 shillings (1 dollar) et le prix a progressivement augmenté, passant de 110 shillings (1,1 dollar) à 195 shillings (1,95 dollar), puis à 200 shillings (2 ) et enfin à 250 shillings (2,50 dollars). Les prix de l’huile de cuisson, du sucre et de l’eau ont également augmenté.”, se lamente-t-il.

William Ruto, le nouveau président kényan a promis de juguler l’inflation. Après avoir mis fin aux subventions qui protégeaient les consommateurs.