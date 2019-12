Kenya: l’ex président Daniel Moi âgé de 94 ans révèle le secret de sa longévité

L’ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi a révélé que le secret de sa longévité est d’éviter les femmes à tout prix.

L’ancien président estime que la principale raison pour laquelle il a vécu longtemps est qu’il a évité les femmes et passe la plupart de son temps à jouer sur la véranda de sa maison à Kabarak.

Moi est né quelques années après la Première Guerre mondiale. Lorsqu’on lui a demandé des conseils sur la façon de vivre une vie longue et heureuse, Moi a répondu: «Je passe toujours la plupart du temps en plein air à jouer beaucoup avec mes chiens sur la véranda. Je déteste le bruit et c’est pourquoi je préfère rester seul. »

Daniel Arap Moi est devenu président du Kenya pour la première fois en 1978. Pendant ses années en tant que président, Moi et le parti au pouvoir ont eu une autorité absolue sur les systèmes politique et judiciaire du pays. Moi est un combattant coriace et expérimenté, avec un «country boy rusé» et une ruse pour exploiter les divisions tribales.

Comme l’a déclaré le Sunday Times, un gouvernement pro-gouvernemental: «Moi n’a peut-être pas étudié la politique dans n’importe quelle université, mais il s’est révélé être un véritable« professeur de politique »au sens pratique.»

En 1982, Moi a poussé la législation à faire du Kenya un pays de droit, un État à parti unique, même s’il était de facto (réel) un État à parti unique depuis 1969, lorsque l’opposition a été interdite et que la KANU a commencé à passer outre le Parlement en matière de prise de décisions

Lire sur afrikmag

Comments

comments