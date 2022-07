Kenya: l’UE va envoyer près de 200 observateurs lors des élections du 9 août.

À moins d’un mois des élections au Kenya, les acteurs veulent éviter le scénario de 2017, quand la Cour Suprême kenyane avait invalidé les élections, pour « irrégularités ». Un deuxième scrutin a dû être organisé, largement boycotté par l’opposition. Pour le scrutin du 9 août prochain, plusieurs organismes ont déjà annoncé déployer des observateurs, notamment l’Union européenne qui a a officiellement lancé sa mission d’observation samedi 26 juillet.

La mission européenne va déployer 180 observateurs dans les bureaux de vote le 9 août, dont 48 sont déjà arrivés au Kenya, ainsi que 12 experts des élections. Le coût total s’élève à environ 8 millions d’euros.

« Nous avons commencé à observer la campagne électorale, nous allons suivre le processus jusqu’à après les élections, a expliqué devant la presse Ivan Stefanec, observateur en chef de la mission. Le jour du scrutin, nous observerons l’ouverture des bureaux de vote, le vote, ainsi que la transmission des résultats. Nous pensons que le processus électoral sera crédible, transparent et se déroulera dans la paix. »

Plusieurs points de vigilance ont déjà été identifiés par l’Union européenne (UE), selon Beata Martin-Rozumilowicz, observatrice en cheffe adjointe de la mission :

Nous allons faire attention à toutes les étapes du processus qui inquiètent les Kényans. Ça va du respect du cadre légal, à l’inscription des électeurs ou encore la campagne. Nous allons aussi surveiller le rôle des médias et des réseaux sociaux, ainsi que des éléments plus spécifiques, comme l’utilisation de la technologie pour les élections ou le rôle des femmes et des populations défavorisées.