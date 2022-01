Kenya: un homme décapité et d’autres tués par balles ou brûlés par des islamistes shebab

Six personnes ont été tuées, lundi, dans le comté de Lamu, une région de l’est du Kenya bordant la Somalie, lors d’une attaque menée par de présumés rebelles islamistes shebab.

Un homme a été décapité et cinq ont été tués par balles ou brûlés dans une attaque survenue dans cette région rurale du Kenya, à environ 420 kilomètres de la capitale Nairobi, selon la police. Irungu Macharia, préfet du comté de Lamu, a confirmé que six personnes étaient mortes, ajoutant que les shebab étaient soupçonnés d’en être responsables. «Nos forces de sécurité les pourchassent et nous appelons au soutien des habitants», a-t-il déclaré.

Selon la police, les assaillants ont blessé à l’arme blanche et décapité une personne âgée, puis pillé sa maison et tué par balles un autre homme, dont le corps a été retrouvé au bord d’une route. Plus loin, les corps de quatre autres hommes ont été retrouvés brûlés, les mains attachées, et ne pouvaient pas être identifiés, selon un rapport de la police. «De plus, plusieurs maisons ont été incendiées dans la localité», ajoute ce rapport. Des douilles ont été trouvées et une enquête est en cours.

Le gouverneur du comté de Lamu, Fahim Twaha, a condamné ces «atrocités commises contre des innocents». «Nous espérons que les criminels seront rapidement arrêtés.»

Avec la proximité de la frontière, les attaques sont fréquentes

Le comté de Lamu, où se trouve notamment l’île touristique du même nom, se situe près de la frontière avec la Somalie et a déjà été le théâtre de plusieurs attaques. Celle de lundi a eu lieu dans les environs de Mpeketoni, une localité située à l’intérieur des terres: une centaine de personnes y avaient été tuées et dans des villages alentour en 2014, lors d’une série de raids revendiqués par les shebab.

Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie, en 2011, pour lutter contre les islamistes somaliens shebab, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux contre le centre commercial Westgate, à Nairobi (septembre 2013: 67 morts), et contre l’Université de Garissa (avril 2015: 148 morts). En 2019, l’attaque du complexe hôtelier Dusit, également à Nairobi, avait fait 21 morts.

Melv

Comments

comments