Kenya : une station de recharge pour Boda-Bodas électriques

Au Kenya, l’entreprise Roam spécialisée en solutions de transport écologique, vient de lancer une borne de recharge polyvalente dans le but de réduire les émissions de carbone de l’un des moyen de déplacement les plus populaires au Kenya : le boda-boda.

Les premiers “Roam Hub” d’Afrique, vont permettre de recharger les batteries des motos électriques dans trois sites clés du comté de Nairobi au cœur de zones urbaines très fréquentées, à savoir : Total Energies Lusaka Road, Waiyaki Way et Ngong Road.

Habib Cyril, chef de projet Roam, énergie et recharge, explique l’intérêt du Roam Hub pour les moto-taxis :

“Les usagers arrivent avec leur propre batterie pour la recharger ici. Nous sommes en mesure de la charger de 20 à 80 % en moins d’une heure à un prix très abordable. Ainsi, l’objectif est de dépenser moins pour chaque 80 kilomètres. Donc, approximativement, nous parlons d’un coup de moins de 150 shillings, environ un USD, pour une batterie complètement chargée”.

Le déploiement de ce réseau de recharge dédié aux conducteurs de motos électriques est une étape importante dans la de Roam visant à rendre le secteur du boda-boda kényan moins polluant.

Pour Habib Cyril, l’avenir est aux véhicules électriques : ” compte tenu de la situation économique actuelle et de la hausse des prix du carburant, nous sommes convaincus que la mobilité électrique reviendra beaucoup moins cher et qu’elle soulagera les charges des personnes à faible revenu, en particulier les conducteurs de boda-boda. Ils pourront gagner plus et mieux subvenir à leurs besoins grâce à la mobilité électrique. La recharge sera donc beaucoup moins chère que l’utilisation d’un véhicule à moteur à combustion interne.

Fondée en 2017, Roam est aujourd’hui le premier fournisseur de véhicules électriques en Afrique produits localement. Ses projets porteurs ont été présentés au Prix Earthshot du prince William pour le climat et l’environnement.