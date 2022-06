La Belgique restitue la dent de Patrice Lumumba à sa famille

Ce lundi 20 juin a lieu la remise officielle d’une « relique » toute particulière. La Belgique a remis une dent, qui a appartenu à l’ancien Premier Ministre congolais Patrice Lumumba, à sa famille.

Le chef du parquet fédéral belge Frédéric Van Leeuw a remis lundi à Bruxelles à la famille de Patrice Lumumba un coffret contenant une dent du héros congolais assassiné en 1961, lors d’une cérémonie retransmise en direct à la télévision. La dent avait été saisie par la justice belge en 2016 chez la fille d’un policier belge ayant participé au démembrement et à la disparition du corps de Patrice Lumumba.

« Je vous remercie pour les démarches judiciaires que vous avez entreprises parce que, sans ces démarches, on n’en serait pas là aujourd’hui, cela a permis à la justice de notre pays de pouvoir avancer », a déclaré M. Van Leeuw en remettant ce coffret bleu vif qui devait ensuite être placé dans un cercueil. Il faisait face à une dizaine de membres de la famille Lumumba, sous les ors du Palais d’Egmont à Bruxelles. Un des fils s’est saisi du coffret, sans s’exprimer. Une cérémonie officielle présidée par les Premiers ministres belge et congolais était programmée après la partie « intime et privée » de la restitution.

Evoquant la procédure judiciaire en cours pour « crime de guerre », après la plainte déposée en 2011 par la famille pour éclaircir les conditions de l’assassinat, Frédéric Van Leeuw a ajouté: « je m’engage évidemment avec le juge d’instruction à continuer à essayer d’avancer (…) cela reste un combat ». Premier Premier ministre de l’ancien Congo belge devenu indépendant le 30 juin 1960 (l’ex-Zaïre, aujourd’hui la République démocratique du Congo), Patrice Lumumba a été renversé dès la mi-septembre 1960 par un coup d’Etat.

