La communauté Akan de Doropo exhortée à l’union

Doropo,08 mai 2022(AIP)- Le président de l’Association des Akans de Doropo (AAD), Angaman Fatoh Edgar, a invité, vendredi 06 mai 2022, de sa communauté résident dans cette localité, à l’union, lors de la fête marquant le 10è anniversaire de cette association, à la salle polyvalente de l’Eglise catholique de Doropo.“Avec l’avènement de la crise qu’a connu la Côte d’Ivoire, chacun de nous est parti à la hâte. Après l’impasse, on a senti le besoin de nous mettre ensemble pour être forts. Il était donc nécessaire de s’unir pour régler les problèmes les plus urgents de notre communauté, a déclaré M. Angaman.Il appelle tous les Akan à l’union autour de la Chaise royale. “L’association des Akan est une force et nous cohabitons chaque jour avec nos frères et sœurs qui sont à Doropo”, a-t-il ajouté.” Une association, c’est une famille. Je voudrais dire aux parents Akan qu’à partir d’aujourd’hui, je suis Akan. J’adhère à l’association et je suis désormais le président d’honneur”, a dit Siaka Ouattara, maire de la commune de Doropo, parrain de cette première édition.Il a ensuite demandé à la communauté Akan de Doropo de respecter et soutenir le président Angaman dans toutes les actions entreprises pour la bonne marche de L’ AAD.Créée depuis le 20 janvier 2012, l’Association des Akan de Doropo compte, à ce jour, plus de 80 membres. Une Assemblée générale élective est prévue dans le mois de juin pour élire les instances décisionnelles de ladite association, selon le président.

Comments

comments