La FAAPA forme des journalistes sur la bonne couverture des grands évènements sportifs à Rabat

Une vingtaine de journalistes issus des pays membres de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) bénéficient depuis ce lundi 23 mai 2022, à Rabat, au Maroc, d’un atelier de formation sur la maîtrise des techniques pour la bonne couverture des grands évènements sportifs.

Selon le secrétaire général de la FAAPA, Mahomed Anis, qui représentait le président Khalil Hachimi Idrissi, à la cérémonie d’ouverture, ce renforcement de capacités s’inscrit dans la volonté dans le cadre du plan d’action de la Fédération au titre de l’année 2022, qui a été approuvé par le Conseil exécutif, lors la réunion de Dakar, au Sénégal, tenu en novembre dernier.

Il s’agit spécifiquement de former les participants pour un meilleur traitement des questions relatives à la couverture des grands événements sportifs nationaux, régionaux et internationaux, promouvoir les performances et la productivité des journalistes sportifs lors de la couverture et le traitement de l’information sportive, favoriser les échanges d’expériences et consolider les capacités des journalistes à produire des contenus innovants en matière d’information sportive, tout en respectant les principes de l’éthique professionnelle et de la déontologie journalistique.

« Dans cette optique, les agences de presse africaines sont appelées à contribuer activement au développement de l’information sportive africaine et être de plus en plus en phase avec les profondes mutations qui caractérisent ce domaine, sachant que la pandémie du Covid-19 a lourdement impacté le secteur de la presse », a affirmé M. Anis.

Il a émis le souhait que ce séminaire de formation soit couronné de succès et aboutisse à la mise en place d’un réseau des journalistes sportifs des agences de presse africaines, à l’instar des autres plateformes professionnelles affiliées à la FAAPA, à savoir le forum des directeurs de l’information, le réseau des IT managers et le réseau des femmes leaders.

Cette session durera cinq jours et sera dispensée par trois formateurs, notamment des journalistes sportifs, experts en matière de presse sportive, pour partager leurs expériences et leur réflexion sur les défis auxquels font face les journalistes et médias sportifs autour du thème, «Maîtrise des techniques pour la bonne pratique du journalisme sportif ».

La Fédération Atlantique des Agences de Presse de l’Afrique (FAAPA) a été créée le 14 octobre 2014, en marge du 1er Forum des agences de presse de l’Afrique Atlantique et de l’ouest à Casablanca. Elle constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l’information et une plateforme professionnelle pour permettre aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse, rappelle-t-on.

