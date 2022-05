La Fondation Sahara appui les innovateurs sociaux en Côte d’Ivoire

La Fondation Sahara, le véhicule de citoyenneté d’entreprise du conglomérat d’énergie et d’infrastructure, du groupe Sahara, a lancé la 2ème édition du Sahara Impact Fund (SIF) dont l’objectif est de soutenir les innovateurs sociaux en Côte d’Ivoire pour créer des solutions qui augmentent l’accès à l’énergie propre.

Le Fonds d’impact de Sahara accordera un financement de départ de 5 000 dollars pour chacun des finalistes retenus, y compris l’accès à un financement progressif basé sur l’impact, la portée et les matrices de durabilité visant à soutenir les jeunes entrepreneurs sociaux en Afrique.

En outre, les lauréats bénéficieront de séances de mentorat avec des chefs d’entreprise du groupe Sahara et d’autres partenaires du secteur privé, afin de développer les innovations en matière d’énergie propre et d’environnement durable.

Selon le directeur de Sahara International Côte d’Ivoire, Edem Degbor le projet permettra aux jeunes qui s’inscrivent en Côte d’Ivoire d’avoir accès à des financements et à un encadrement leur permettant de développer leurs entreprises.

«C’est une plateforme qui a la capacité de transformer les rêves des jeunes innovateurs sociaux en réalité. La Côte d’Ivoire possède des entrepreneurs qui débordent d’idées sur la façon d’améliorer l’accès à l’énergie. Nous exhortons ces jeunes à postuler au Sahara Impact Fund aujourd’hui », a-t-il appelé.

Les candidatures pour le SIF sont ouvertes et se clôturent le 7 juin 2022. Tous les détails du processus de candidature sont disponibles sur @iamsaharafdn et sur le Hub Ujana à l’adresse www.ujanahub.com.

Les interventions de la Fondation Sahara en Côte d’Ivoire ont eu un impact positif sur des vies grâce à des projets de chirurgies gratuites de la cataracte et de la hernie, à la réhabilitation d’écoles, au don de matériel d’apprentissage et divers aux écoles et à la construction de forages pour la pompe à eau afin de desservir plusieurs communautés, entre autres.

La première édition du SIF avait réuni des lauréats du Cameroun, du Nigéria, du Rwanda et du Malawi qui sont à l’origine de solutions transformatrices dans leurs entreprises.

Comments

comments