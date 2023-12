La jeunesse du RHDP célèbre les « grandes réalisations » du Président Ouattara

La jeunesse du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti au pouvoir) a célébré dimanche 10 décembre 2023 au parc des expositions d’Abidjan, les grandes œuvres du président de la République, Alassane Ouattara.

Cet hommage a été rendu lors d’une cérémonie de célébration de l’an 3 de la prestation de serment du chef de l’Etat du présent quinquennat (2020-2025), en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le nouveau président des jeunes du parti présidentiel, Koné Mamadou, a demandé à cette frange de la population de mettre tout en œuvre pour contribuer à la stabilité et la paix en Côte d’Ivoire, gage du développement.

A tour de rôle, chaque responsable du parti présidentiel a rendu un hommage au chef de l’Etat pour le travail remarquable qu’il abat chaque à la tête du pays.

Au nom du président du directoire du RHDP, Anne Désirée Ouloto a relevé que le président de la République est un ‘’homme d’exception’’ au service de son peuple, saluant les infrastructures routières, hydrauliques, sanitaires… S’y ajoute le social, avec le financement des projets de femmes et des jeunes et l’amélioration des conditions de vie de tous les fonctionnaires et ceux du privé.

Dans la poursuite des actions de développement, le ministre Mamadou Touré a appelé les jeunes à s’inscrire dans la paix.

Quant aux ministres Amadou Coulibaly et Myss Belmonde Dogo, ils ont pour leur pour sa part exhorté la jeunesse Houphouétiste à se constituer en « bouclier » pour le Président Ouattara.

Le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahima Cissé-Bacongo, a surtout demandé aux jeunes de s’inscrire dans la vision du chef de l’Etat.

La cérémonie a été marquée par une projection de film et des témoignages sur la désobéissance civile lancée par l’opposition lors de la présidentielle de 2020.

Elu lors de la présidentielle du 31 octobre 2020 avec 94,27% des voix, Alassane Ouattara a prêté serment, le 14 décembre 2020 pour un 3e quinquennat.