La jeunesse nigériane place désormais ses espoirs en Bola Ahmed Tinubu.

Malgré le soutien de nombreux jeunes nigérians en faveur d’un changement politique, Bola Ahmed Tinubu, âgé de 70 ans, est devenu le dirigeant du Nigeria. Après son investiture le 29 mai, Tinubu devra faire face à des défis importants, notamment dans les domaines de l’économie, de la sécurité et de la lutte contre la corruption, qui affectent gravement le pays en tant que première puissance économique d’Afrique. Aminat Atoglage, une vendeuse de rue nigériane, espère que le nouveau dirigeant pourra réduire le coût des transports, car elle et sa famille sont parfois obligées de dormir dans la rue faute de pouvoir se permettre les frais de transport pour rentrer chez elles. Ridwan Akewusola, qui est au chômage, considère la question du logement comme une priorité. Selon lui, il faudrait démolir les bâtiments abandonnés et construire de plus petits logements pour accueillir les sans-abri, car il y a un nombre alarmant de personnes qui dorment sous les ponts. Tinubu, surnommé “le parrain” par ses partisans, devra relever ces défis urgents alors qu’il prend les rênes du pays, suite à la mobilisation des jeunes pour un changement politique au Nigeria.