La ministre Françoise Remarck, à Paris, discute du retour “Djidji Ayokwê”, le tambour parleur du peuple Atchan

Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture est actuellement à Paris pour discuter du retour en Côte d’Ivoire du “Djidji Ayokwê”, le tambour parleur du peuple Atchan.

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, à la tête d’une forte délégation, s’est rendue, le 25 mai 2022 au Musée du Quai Branly à Paris, pour discuter du retour en Côte d’Ivoire du “Djidji Ayokwê”, le tambour parleur du peuple Atchan.

La restitution du “Djidji Ayokwê”, une œuvre précieuse pour le peuple Atchan

Cette démarche officielle empreinte d’émotion fait suite à la visioconférence qui s’est déroulée le 12 mai 2022, entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Direction du Musée du Quai Branly, autour de la restitution du “Djidji Ayokwê”, une œuvre précieuse pour le peuple Atchan.

Ce tambour long de 3,31 mètres et qui pèse 430 kilos n’aurait pas été conservé dans les meilleures conditions depuis sa saisie en 1916. En présence du chef d’Attécoubé, des propositions de restauration ont été faites et un avis a été donné sur ce sujet. La Côte d’Ivoire s’est engagée à faire en sorte que ce mythique tambour retrouve ses terres et les chefs Bidjan, dépositaires de ce bien patrimonial qui joue un rôle multiforme dans la société Ebrié.

Les chefs de la communauté seront partie prenante et ce sont eux qui nous guident et nous instruisent

« Les chefs de la communauté seront partie prenante et ce sont eux qui nous guident et nous instruisent même sur ce que l’on peut faire et ce qu’on doit faire. Ce travail se fait en étroite collaboration avec les équipes du Quai Branly », a expliqué Françoise Remarck.

Le peuple Ebrié réclame à la France des pièces de son patrimoine volé en 1916

Selon la ministre de la Culture, la volonté de la partie ivoirienne est que ce précieux tambour rentre avant la fin de l’année. « Compte tenu de la qualité des relations entre la France et la Côte d’Ivoire, nous espérons que ce processus aboutira avant la fin de l’année », a-t-elle dit, ajoutant être consciente que ce retour se fera dans un cadre totalement législatif.

Le « Djidji Ayokwê » est attendu avec impatience et dans le respect des us et coutumes requis. La délégation ivoirienne était composée entre autres de, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, S.E.M Maurice Bandaman, S.E.Mme Ramata Ly – Bakayoko, ambassadeur, déléguée permanente de la Côte d’Ivoire auprès de l’Unesco, Dr Silvie Memel Kassi, directrice générale de la Culture et Guy Djagoua, chef d’Attécoubé, porte-parole des chefs Bidjan.

