La polémique enfle sur le salaire des députés en République démocratique du Congo

Cette rémunération, selon un communiqué de l’opposant Martin Fayulu, fait saigner les caisses de l’État : 21 000 dollars par mois, et cela depuis janvier. Les députés congolais seraient mieux payés que leurs homologues de France et des États-Unis. À deux semaines de la rentrée parlementaire, la société civile exige la publication de ce que gagnent les élus et les dirigeants.

Ces émoluments, selon Martin Fayulu sont quinze fois plus élevés que le salaire d’un professeur d’université, trente fois plus qu’un médecin et deux-cents fois plus qu’un huissier congolais. Selon l’opposant, il s’agit de corruption à grande échelle.

Depuis ce communiqué, les députés avancent des chiffres qui se contredisent dans les médias : 4000, 7000 ou alors 16 000 dollars mensuels. Certains confirment le communiqué de Fayulu quand d’autres l’accusent de « populisme ».

La loi des finances consultée par RFI prévoit 11 000 dollars par député. Mais d’autres sommes payées en dehors du circuit bancaire, sont « invisibles » et difficiles à tracer.

En plus de leur salaire de base, les députés membres du camp au pouvoir percevaient par exemple après la mise en place de l’actuelle majorité une prime de « motivation ».

La loi des finances de l’exercice en cours alloue à l’Assemblée nationale 270 millions USD dont le tiers pour les rémunérations. L’ONG congolaise Acaj s’en inquiète et appelle à clarifier la situation. Martin Fayulu quant à lui appelle l’équipe dirigeante de l’Assemblée à jeter l’éponge.

