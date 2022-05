La première Semaine nationale de la petite enfance lancée (MFFE)

La première édition de la Semaine nationale de la petite enfance (SENAPE) portant sur “La bienveillance, la clé du bonheur de l’enfant”, se déroule du 19 mai au 02 juin 2022, rapporte le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE) dans une note d’information transmise à l’AIP.

Dans cette dynamique, toutes les structures de la petite enfance mettent en lumière les actions intervenant dans le cadre de l’encadrement au préscolaire. Il s’agit pour le MFFE de promouvoir les activités de ses structures de prise en charge de la petite enfance, Centre de protection de la petite enfance (CPPE), Centre d’action communautaire pour l’enfance (CACE) Crèche/Garderie, Halte-Garderie, Pouponnière, Orphelinat.

Le ministère veut ainsi sensibiliser les parents aux droits des enfants, à l’importance des environnements sécuritaires, stimulants et adaptés aux besoins des tout-petits à l’égard de leur rôle envers eux. S’y ajoute la sensibilisation et la mobilisation des autorités administratives et politiques, des collectivités décentralisées, des cadres des communautés à s’impliquer et à poser des actions collectives en faveur de la petite enfance.

Plusieurs activités sont au menu de cette activité qui marque la fin de l’année préscolaire chez les tout-petits. Entre autres, des conférences publiques sur l’importance de la petite enfance dans la réussite scolaire, des journées portes ouvertes couplées d’ateliers de peinture, avec à la clé une visite des enfants à la Primature et dans d’autres institutions et ministères.

La première édition a été lancée le jeudi 19 mai au Centre de protection de la petite enfance (CPPE) de Yopougon-Attié qui a un effectif de 78 garçons et 67 filles. La cérémonie a été marquée par la célébration de la 42e promotion sortante qui porte le nom de la ministre Nassénéba Touré.

Au nom des pensionnaires, le président de cette promotion, Kouadio Daniel, a promis de bien travailler pour faire honneur à leur marraine, à leur famille ainsi qu’à toute la Côte d’Ivoire.

Quant à la directrice de la coordination des établissements et services à caractère social de protection de la petite enfance et des complexes socio-éducatifs, Yapo Akora Aramanta, elle a indiqué que la SENAPE vise à montrer aux décideurs, partenaires et à la population ce que les acteurs de la petite enfance font à tous les niveaux. Ce, « pour une prise en charge de qualité de nos tout-petits, à inspirer les différents partenaires et parties prenantes de la SENAPE à bonifier ou à organiser des activités porteuses, et ce, tant au niveau national, régional que local. »

« Le préscolaire est une institution bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du parcours scolaire. Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre et affirmer leur personnalité », a renchéri le représentant de la ministre, le directeur de cabinet Moussa Diarrassouba.

La clôture de la 1ère SENAPE est prévue pour le mardi 02 juin au CPPE Fairy Garden dans la commune de Marcory (Abidjan Sud)

