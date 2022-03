La Russie révèle des discussions avec le Mali en matière de défense et de sécurité

La Russie indique avoir tenu des discussions avec les autorités maliennes des questions de coopération militaire bilatérale. Une annonce qui intervient après un voyage du ministre malien de la défense à Moscou.

Le ministère russe de la défense a indiqué que « le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a eu une réunion de travail avec le ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le 11 mars 2022 ». « Les parties ont eu une discussion détaillée des projets actuels de coopération en matière de défense et de sécurité régionale en Afrique de l’Ouest », a ajouté le ministère.

Le Mali s’est tourné vers la Russie pour l’aider dans la défense de son territoire contre les terroristes après que la France et ses partenaires européens ont été incapables de contenir et d’éliminer la menace terroriste du pays. La France a déployé plus de 5000 soldats dans le pays et, environ neuf ans plus tard, la menace s’est accrue et le terrorisme s’est étendu vers plusieurs autres Etats du Sahel et du Golfe de guinée.

Selon la déclaration du ministère russe de la défense, « Fomin a noté l’importance de l’interaction Russie-Mali et a réaffirmé la volonté du ministère russe de la Défense de poursuivre un dialogue constructif » avec le Mali. Bamako avait indiqué que des instructeurs russes étaient dans le pays pour les aider à former l’armée. La France et les Etats-Unis assurent que ce sont des mercenaires du groupe Wagner.

Melv

Comments

comments