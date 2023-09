Societé : une ong fait des dons aux écoliers

L’Afrique du Sud fait face à une grave épidémie de grippe aviaire, avec des foyers de virus H5 et H7 hautement pathogènes signalés dans plusieurs provinces. Des millions de poulets ont été abattus, et les autorités appellent les éleveurs à renforcer les mesures de biosécurité pour endiguer la propagation de la maladie.

L’Afrique du Sud est aux prises avec une épidémie de grippe aviaire de grande envergure, qui a touché plusieurs provinces du pays. Le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la réforme agraire a annoncé mardi que des foyers de grippe aviaire hautement pathogène de type H5 et H7 avaient été découverts dans cinq des neuf provinces du pays.

À ce jour, pas moins de 50 foyers de grippe aviaire de type H7 et 10 foyers de grippe aviaire de type H5 ont été signalés jusqu’au 21 septembre. Les conséquences sont dévastatrices pour l’industrie avicole, avec des millions de poulets abattus et des centaines de milliers d’entre eux décédés à cause de ces infections.

Face à cette situation critique, le ministère de l’agriculture exhorte les éleveurs à renforcer les mesures de biosécurité dans leurs exploitations. Les recommandations incluent la prévention de tout contact avec les oiseaux des champs, y compris leurs matières fécales, susceptibles d’être transportées par les bottes et les équipements.

Dans le but de soutenir l’industrie avicole, le département a également facilité l’importation d’œufs fécondés. Les autorités étudieront également la possibilité d’autoriser l’importation d’œufs destinés à la consommation.