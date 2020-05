« L’Afrique est un jeune continent, terre pleine d’espoir qui sortira vainqueur du Coronavirus », Wang Yi

S. E. Monsieur WANG Yi, Conseiller d’Etat et Ministre des Affaires Etrangères de Chine, parle des relations Chine-Afrique, lors d’une conférence de presse tenue en marge de la session législative nationale annuelle.

Middle East News Agency : Que fera la Chine pour aider l’Afrique à combattre le COVID-19 ?

Wang Yi : La Chine et l’Afrique sont de bons frères étroitement liés et solidaires. Les peuples chinois et africains se sont battus coude à coude pour la libération nationale, ont avancé ensemble sur la voie du développement commun et ont mené un combat solidaire contre Ebola il y a quelques années. Je partage tout à fait l’avis du Président de la Commission de l’Union Africaine qui disait que la Chine et l’Afrique étaient amis et compagnons d’armes et que rien ne pourrait changer ni compromettre les relations d’amitié sino-africaines.

Face au COVID-19, la Chine et l’Afrique ont poursuivi la belle tradition d’entraide et de solidarité. Plus de 50 dirigeants africains ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la Chine par messages ou déclarations. La Chine a envoyé aux cinq sous-régions africaines des équipes d’experts contre le COVID-19. Les équipes médicales chinoises dans 45 pays africains sont toutes mobilisées activement pour accorder des services médicaux aux habitants locaux. Elles ont organisé près de 400 formations anti-COVID-19 qui ont bénéficié à des dizaines de milliers de médecins et d’infirmiers sur place. De plus, nous avons pris en charge les ressortissants africains en Chine comme nos proches pour assurer leur sécurité. Les plus de 3 000 étudiants africains au Hubei et à Wuhan sont tous en bonne santé sauf une personne qui a été infectée avant d’être guérie rapidement.

Cette année marque le 20e anniversaire du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA). Les relations sino-africaines ont résisté aux épreuves et se sont consolidées davantage. Nous continuerons d’aider l’Afrique à combattre ce virus, accorderons en priorité des matériels à l’Afrique et aux autres pays en développement et envisagerons d’envoyer encore davantage d’experts en Afrique. Par ailleurs, nous continuerons de mettre en œuvre l’initiative pour la santé annoncée lors du Sommet de Beijing 2018 du FCSA, et nous œuvrerons à accélérer la construction du CDC Afrique pour renforcer les capacités des pays africains en matière de santé publique. De plus, nous continuerons d’aider l’Afrique à renforcer ses capacités d’auto développement et de bien gérer les grands projets de coopération qui sont en cours pour soutenir la reprise rapide de l’activité économique dans les pays africains touchés et préserver la dynamique du développement économique en Afrique. La Chine travaillera activement à la mise en œuvre de l’initiative de la suspension du service de la dette du G20 pour alléger les fardeaux des pays africains et envisagera d’accorder un soutien supplémentaire par voie bilatérale aux pays africains confrontés à de grandes difficultés en vue d’aider nos frères et sœurs africains à surmonter les épreuves.

« L’union des frères permet de briser le métal. » Nous sommes convaincus qu’avec les efforts conjugués de la Chine, de l’Afrique et de l’ensemble de la communauté internationale, ce jeune continent, terre pleine d’espoir, sortira vainqueur du COVID-19 et connaîtra un développement plus rapide et plus performant.

Lire sur Connectionivoirienne

Comments

comments