L’Afrique propulse son industrie spatiale [Business Africa]

longtemps considérée comme un retardataire, l’Afrique se lance dans l’espace avec ambition et dynamisme.

Avec d’énormes lacunes dans les domaines de la communication, de l’éducation et de la science, la demande de capacité satellitaire en Afrique croît rapidement. L’industrie spatiale africaine devrait atteindre 22 milliards de dollars d’ici 2026.

En 2022, les pays africains ont alloué un total de 539 millions de dollars à leurs programmes spatiaux respectifs. Un port spatial soutenu par la Chine et prévu à Djibouti a été présenté comme un facteur de changement.

Signe que le continent considère l’espace comme une industrie stratégique, l’Union africaine a inauguré en janvier l’Agence spatiale africaine, basée au Caire.

Rorisang Moyo est analyste de l’industrie spatiale pour Space in Africa. Elle nous fait part de son point de vue sur les opportunités et les défis de l’économie spatiale africaine.

Le Sénégal vise l’autosuffisance en céréales

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, la hausse des prix des céréales et l’inflation causée par le conflit en Ukraine ont amené le Sénégal à reconsidérer sa dépendance à l’égard du blé étranger.

Le pays importe 800 000 tonnes de céréales par an. Un effort ambitieux est désormais en cours pour remplacer les importations par des céréales produites localement.

Congo : une nouvelle usine pour exporter du gaz vers l’Europe

Alors que l’Europe réduit sa dépendance à l’égard de l’énergie russe, la République du Congo vient à la rescousse. Le pays a entamé les travaux de construction d’une nouvelle usine de gaz par le géant pétrolier italien Eni.

Située sur la côte atlantique du Congo, l’installation pompera plus de 4,5 milliards de mètres cubes par an pour les marchés intérieurs et d’exportation.