L’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste dans la capitale turque

“L’Algérie condamne fermement l’attentat terroriste odieux qui a ciblé le siège du ministère de l’Intérieur dans la capitale turque Ankara, dans lequel deux officiers de police ont été blessés dans l’exercice des missions du devoir national”, lit-on dans le communiqué.

“Tout en priant Dieu Tout-Puissant d’accorder un prompt rétablissement aux blessés, l’Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Turquie, pays frère, suite à cet attentat terroriste perfide, et appelle à la nécessaire conjugaison des efforts régionaux et internationaux pour faire face au terrorisme, sous toutes ses formes, et mettre fin à ses pratiques visant la déstabilisation des Etats”, ajoute la même source.