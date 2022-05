L’ambassadeur du Cameroun salue les avancées de son pays

L’ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Ghana avec résidence à Abidjan, Marie-Yvette Koloko, a salué les avancées de son pays, vendredi 20 mai 2022, à l’occasion de la célébration des 50 ans de l’Unité nationale de son pays.

“Cette célébration (…) est le lieu de pour nous de saluer les initiatives récentes prises sous la houlette du chef de l’Etat et qui ont permis d’enregistrer des avancées significatives notamment le recul de la pandémie de la maladie à corona virus Covid-19, l’organisation couronnée de succès de la CAN 2021, la médaille d’or remporté par le Cameroun pour la qualité des cérémonies d’ouverture et de clôtures de cet évènement, la qualification de l’équipe nationale de football pour le mondial 2023 au Qatar, l’expérience capitalisée par le Cameroun lors de la CAN 2021 et le fait que le Cameroun demeure une terre hospitalière qui accueille et encadre de nombreux réfugiés et personnes déplacées”, a indiqué Mme Koloko.

Elle a également félicité la coopération bilatérale avec la Côte d’Ivoire et les autres pays pour la maitrise du Covid-19 qui a permis l’ouverture des frontières terrestres et aériennes ainsi que la normalité qu’elle engendre et qui augure une relance de la coopération multiforme, par des actions de plus grande envergure.

Elle a, en outre, renouvelé ses remerciements aux hautes autorités de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Togo et du Ghana pour la remarquable hospitalité accordée à la communauté camerounaise dans ces pays et exprimé sa gratitude à ladite communauté pour son esprit coopératif et solidaire, tout en l’encourageant à se rapprocher toujours davantage de l’ambassade pour les prestations consulaires en constante modernisation.

La célébration des 50 ans de l’Unité nationale au Cameroun est placée sous le thème, “Forces de défense et de sécurité au service du peuple, pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l’émergence du Cameroun”.

Selon l’ambassadeur Koloko, cette fête de l’Unité nationale est la fête nationale du Cameroun même si elle ne correspond pas à la date d’accession à l’indépendance du Cameroun comme de nombreux pays africain.

” C’est vrai que dans de nombreux pays, la fête nationale correspond pour les pays africains aux indépendances, à l’émancipation et à la souveraineté internationale où les pays se sont émancipés du joug colonial mais la nôtre est une marque de révolution plutôt intérieure pour les deux Etats fédérés avec des populations camerounaises d’expression anglaise et celle d’expression française du fait de la colonisation, ont décidé de passer de l’Etat fédéral à une république unie sur le plan constitutionnel et sur le plan du cœur”, a-t-elle souligné.

Elle est revenue sur la joie qui est pour les populations camerounaises “d’avoir formé un Etat unitaire”, avec deux langues officielles (le français et l’anglais), en précisant que ce passage du Cameroun de l’Etat fédéral à l’Etat unitaire a permis une intégration nationale et le rayonnement du Cameroun au plan international.

