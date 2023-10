L’armée burkinabè sème l’hécatombe parmi les terroristes dans le Sahel

Des vecteurs aériens et des unités au sol de l’armée burkinabè, ont rasé ce vendredi, une très grande base terroriste à Goubedo (Sahel), tuant de nombreux criminels et saisissant une importante logistique, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Après avoir tué le 26 octobre 2023, à Touka, des dizaines de terroristes qui voulaient attaquer le convoi ayant ravitaillé Arbinda, les vecteurs aériens ont poursuivi les recherches dans la zone.

Ainsi, une grande base terroriste a été découverte tard à Goubedo non loin de l’axe Dori Gorom Gorom

Plusieurs terroristes se la coulaient douce au milieu de leurs dépôts logistiques de carburant et munitions.

Les Forces combattantes vont alors planifier rapidement une opération aéoterrestre.

Très tôt dans la matinée du 27 octobre 2023, les avions de chasse pulvérisent le grand dépôt logistique.

Les hélicoptères d’attaque poursuivent les fuyards et les tuent.

Les unités au sol prennent le relais pour nettoyer la base et neutraliser les poches de résistance.

Elles récupèrent l’armement et la logistique non calcinés et encore utilisables.

Au bilan, l’opération est un franc succès. La base est totalement détruite, plusieurs dizaines de terroristes tués, beaucoup calcinés dans les flammes, des armes et moyens roulants. également calcinés et irrécupérables.

Agence d’information du Burkina