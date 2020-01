Le 25ième anniversaire de l’UEMOA : Abdallah Boureima présente le bilan des actions ménées

Le Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima s’est entretenu avec les professionnels des médias africains le 10 janvier 2020 dans l’enceinte de l’institution à Ouagadougou au Burkina Faso. Objectif, faire le point du 25ième anniversaire de l’institution et celui de la dernière revue annuelle.

Célébré le 10 janvier 2019, le 25ième anniversaire de l’UEMOA a été ponctué de moments forts selon le président de la commission, Abdallah Boureima. En termes de bilan, il a énuméré qu’au titre des acquis, la diffusion le 9 janvier 2019 d’un message télévisé du Président de la Conférence des Chefs d’Etat, Alassane Dramane Ouattara. Dans son message, il a félicité l’ensemble des pays membres de l’union pour le bilan satisfaisant relevé au profit des populations de l’union. A ce propos, il y a nécessité de consolider ces acquis. Le Président Ouattara a invité cependant les Etats à œuvrer pour une UEMOA plus dynamique et prospère, tourner vers l’union des peuples a résumé Monsieur Boureima.

Le président de la commission d’ajouter que le président ivoirien à insister sur les nombreux défis a relevé. Il s’agit notamment de la libre circulation des personnes des biens et des capitaux, le défi sécuritaire, le défis de la transition vers la nouvelle monnaie l’Eco entre autres.

Célébration 25 ans de l’UEMOA : Un intérêt politique et communautaire

Au titre des activités entrant dans le cadre de la tenue du 25ième anniversaire de l’union, le président de la commission s’est réjoui de la tenue effective de la cérémonie solennelle du 10 janvier présidée par le président Alassane Ouattara. Il a souligné pour cela la présence massive des PTFs. Il y a surtout, l’organisation des 7 et 9 octobre 2019 d’un forum scientifique sur le thème « Enjeux de l‘intégration et perspectives de l’Afrique en général et de l’Afrique de l’Ouest en particulier. »

Des enseignements tirés de ces célébrations, le président de la commission de l’UEMOA note l’intérêt des autorités politiques, celui des populations sur l’ensemble des pays et leur engagement ainsi que l’adhésion des populations aux principes d’intégration régionale.

Le président Abdallah Boureima s’est réjoui de l’atteinte de l’échéance du pacte de convergence par les Etats membres de l’Union.

« La réussite des objectifs de notre union sera notre contribution à la lutte contre l’insécurité. »

Le bilan de la 5ème de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Il fait ressortir la visite de 113 textes communautaires. Partout des progrès ont été réalisé selon le Monsieur Abdallah Boureima. L’un des points fort qui a marqué la rencontre porte sur la sécurité et les solutions pour vaincre l’adversité des forces invisibles qui veut masquer les acquis de l’union. A ce niveau les deux décisions importantes afin de contribuer à l’effort demandé par la CEDEAO au profit des pays ont porté sur l’adoption d’un fonds à hauteur de 100 millions de dollars US au profit des pays Mali, Niger, Burkina et la création d’un fonds régional de sécurité pour répondre aux exigences du moment.

Les questions des journalistes ont particulièrement porté sur l’annonce de la nouvelle monnaie Eco dont le président a rassuré que la mise en œuvre sera graduelle. A propos de la fusion CEDEAO-UEMOA, il a répondu que la question n’est pas pour le moment à l’ordre jour.

Le président de la commission de l’UEMOA a conclu discours avec cette conviction « La réussite des objectifs de notre union sera notre contribution à la lutte contre l’insécurité. »

Source ; ecodafrik.com

