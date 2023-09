Le Burkina engage l’ONU à lever le blocage pour l’importation de vecteurs aériens

Ouagadougou, 23 sept. 2023(AIB)-Le ministre Bassolma Bazié a demandé samedi à l’ONU, de travailler à lever les blocages arrêtés par des pays occidentaux, empêchant au Burkina Faso, l’achat de vecteurs aériens, pourtant cruciaux dans la lutte contre le terrorisme.

« Pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil dont la Licence d’Arme devait provenir de la Belgique, et le système de Navigation et de Tir ainsi que des Cameras des États-Unis d’Amérique, puis un Moteur du Canada.

Ces moyens sont aujourd’hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de Défense de Droits Humains à cette tribune de l’ONU, je vous invite donc à nous livrer incessamment nos Armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries.

En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis et si rien n’est fait, l’histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personnes en danger ! ».