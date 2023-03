Le Burkina exige « le départ définitif » de tous les militaires français encore sur son territoire

A travers une note de son ministère des Affaires étrangères signée le 28 février 2023, le gouvernement du Burkina Faso a demandé le « départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabè. »

Les autorités militaires du Burkina Faso poursuivent leur marche sur les traces du Mali. Après avoir demandé le départ de l’ambassadeur Français à Ouagadougou et celui des forces spéciales françaises stationnées au Burkina, le gouvernement de transition, par une note en date du 28 février 2023 dénonce l’accord d’assistance militaire technique conclu avec la France en 1961.

« Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères de la République française et, à l’honneur de porter à sa connaissance que le Gouvernement du Burkina Faso, par la présente, dénonce l’accord d’assistance militaire technique, conclu à Paris le 24 avril 1961 entre la République de Haute Volta et la République française, y compris ses deux annexes. » peut-on lire dans la note N° 2023-090MAECRBE/CAB.

« Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso informe également la partie française que la présente dénonciation prend effet dans un délai d’un (01) mois suivant sa réception et lui saurait gré des dispositions diligentes qu’elle voudrait bien faire prendre en vue du départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabè. »

