« Le coronavirus est une conspiration contre la race humaine », pasteur Duncan Williams

Le pasteur Duncan Williams a déclaré qu’aucun Ghanéen ne mourra de coronavirus qui fait des ravages dans le monde.

Le fondateur de l’église Action Chapel ayant décidé de chercher la face de Dieu à propos de cette maladie a appelé ses fidèles à entamer un jeûne de de 72 heures.

Selon Duncan Williams, le coronavirus est une conspiration contre la race humaine et ”seul Dieu peut nous protéger.”

« Mesdames et Messieurs, ce virus est un danger imminent. C’est un danger contre l’humanité, c’est une conspiration contre la race humaine, c’est le mal ; c’est pourquoi nous n’allons pas mettre notre confiance en un homme, nous devons plutôt invoquer le nom du Seigneur. Car il est écrit : Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Et j’appelle à un jeûne et des prières de 72 heures. Nous devons prier pour la sécurité de nos ondes, pour la sécurité de nos frontières, de notre haute mer, de nos eaux et de nos rivières, pour qu’il n’y ait pas de pertes de vies humaines au Ghana à cause de ce virus », a-t-il déclaré.

Le Ghana vient d’enregistrer ces premiers cas confirmés de coronavirus.

afrikmag.com

