Le Danemark déploie enfin ses forces spéciales au Mali

Près d’une centaines de soldats danois sont arrivés au Mali pour épauler les forces spéciales européennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali.

Les forces spéciales danoises annoncées en avril 2021 sont finalement arrivées au Mali. Elles sont logées à Ménaka, dans l’est du Mali, avec un mandat d’un an. Les soldats danois rejoignent ainsi la Task Force Takuba, une unité de 900 soldats dirigée par la France lancée en mars 2020.

« L’objectif est de stabiliser le Mali et certaines parties de la zone tri-frontalière du Liptako-Gourma entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso et d’assurer la protection des civils contre les groupes terroristes », ont indiqué les forces armées dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que le Danemark déploie des soldats au Mali. En effet, le pays a déjà envoyé des troupes pour participer à des interventions militaires au Mali, certaines avec la force de maintien de la paix de l’ONU MINUSMA et d’autres avec l’opération Barkhane dirigée par la France.

La Task Force Takuba est une force opérationnelle composée principalement d’unités des forces spéciales de plusieurs pays de l’Union européenne. Elle est placée sous commandement français et assiste les forces armées maliennes dans les opérations antiterroristes qu’elles mènent dans le pays. Elle regroupe notamment les troupes de la France, des Pays-Bas, de l’Estonie, de la Suède, de la Norvège, de la Belgique, de la République tchèque, du le Portugal, de l’Italie et de la Hongrie.

