Le DG du Trésor offre une radio à la commune de Diabo

Botro – La commune de Diabo (environ 25km à l’Ouest de Bouaké) a inauguré samedi 28 mai 2022 sa toute première radio, don du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assahoré.

Le maire de la commune de Diabo, Koumoin René, n’a pas caché sa joie de recevoir les clés de cette radio baptisée Gblo-FM émettant sur la fréquence 98.1. Il a traduit sa gratitude au « généreux donateur » au nom de ses administrés pour avoir mis ce « précieux outil » d’information et de communication au service du développement de sa cité.

En remettant officiellement les clés de la radio Gblo-FM, dont il est le principal artisan, le DG du Trésor, par ailleurs, député de la circonscription de Diabo-Languibonou, a tenu à préciser le rôle qui devait être la sienne.

« Vous ne devez à aucun moment diffuser des messages de haines sur cette radio. Les activités de la cohésion sociale et le vivre ensemble doivent être prônées sur ce support de communication. Les messages du gouvernement pourront éventuellement y être diffusés », a-t-il recommandé aux agents de la radio Gblo FM qui a démarré officieusement ses émissions depuis octobre 2021.

En sa qualité de président de l’union des radios de la région de Gbêkê (URG), Alex Yao l’international a exhorté ces agents à faire preuve de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission. « En matière de radio le talent et la passion ne suffisent pas. Il faut y ajouter la formation. Vérifiez toujours les informations avant de les diffuser. Cette radio sera crédible si et seulement si vous avez une grille des programmes qui intéresse les auditeurs et vous donner des informations justes et irréprochable à tout point de vue », a-t-il conseillé.

Comments

comments