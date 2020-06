Le directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics

Le Tribunal de grande instance de la Gombe/Kinshasa a condamné ce samedi Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi à 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics.

Cette condamnation fait suite au procès sur le détournement du fonds de 100 jours lancé par le président congolais depuis l’année dernière qui s’est ouvert devant le tribunal à Kinshasa.

Le juge a en outre condamné Vital Kamerhe à 10 ans d’inéligibilité, et le libanais Sammi Jammal à l’expulsion du territoire congolais à l’issue de sa peine.

Vital Kamerhe et Jammal Samih sont reprochés d’avoir détourné une somme de plus de 48 millions USD sortis du trésor public et remis à la société du Libanais, Samibo Sarl, pour l’achat et l’érection de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux pour cinq provinces de la RDC.

Vital Kamerhe est l’allié principal de Félix Tshisekedi avec qui ils ont créé la coalition Cap pour le changement (CACH), qui ont permis aux deux personnalités d’accéder au pouvoir suite à l’élection de décembre 2018. Fin

