Le festival Porlahla bientôt érigé en festival national pour lancer l’économie locale (Fofana Siandou)

Le Ministre du Tourisme, Fofana Siandou a annoncé, samedi 14 mai 2022, à Kouto, lors du festival du porlahla, que des propositions seront faites pour en faire un festival national pour la promotion de la culture et le lancement de l’économie locale.

«Je voudrais vous assurer que d’ici la deuxième édition, nous prendrons toute notre part et que le Porlahala soit institué en festival national et que cela soit l’occasion de développer l’économie locale» a indiqué le Ministre du tourisme Fofana Siandou au nom du ministre d’Etat, ministre de la défense, parrain du festival.

Il a félicité l’initiateur du festival, Koné Dossongui, cadre de Kouto et homme d’affaires qui, selon lui, est un modèle et une école pour les jeunes générations. Il a promis rendre compte au Président de la république pour ce qu’il a vu à Kouto. Il salué la mobilisation des populations qui montre l’intérêt du peuple sénoufo pour sa culture.

Le ministre Bruno Nabagné Koné a salué la ténue du festival. Pour lui le poro est une école d’initiation qui réunit tous les sénoufo sans distinction. Le festival arrive selon lui, à point nommé pour reprendre les valeurs sénoufos à un moment où les jeunes sont en quête de repères. Il a exprimé sa reconnaissance à l’initiateur du festival Koné Dossongui, pour son enracinement dans la culture sénoufo.

Pour Koné Bruno fils de Kouto, le porlahla est « une action de plus qui contribuera à lancer l’économie de la région de la Bagoué et constitue une porte d’entrée à Kouto et à l’ensemble de la région de la Bagoué ». Le porlahla selon lui s’inscrit dans le cadre de la vision du président de la République pour une Côte d’Ivoire rassemblée.

Plus de 70 villages ont pris part à la première édition du Porlahla avec plus de 1000 festivaliers. La journée du samedi constituant la seconde journée du Porlahla a enregistré plusieurs danses traditionnelles dont le goron, le balafon

