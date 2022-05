Le lycée moderne de Lakota célèbre ses meilleurs élèves et agents

La direction du lycée moderne Boga Doudou Emile de Lakota a organisé une journée de l’excellence pour récompenser les meilleurs élèves et agents en présence des parents et des autorités de la ville.

Au total, 23 élèves de la sixième à la terminale ont été honorés au regard des résultats scolaires obtenus. Ainsi, le meilleur des meilleurs pour le premier cycle, Kouakou Amenan Loïc, avec une moyenne de 18,43 sur 20 et celui du second cycle, Assoumou Koffi Olivier, une moyenne de 16,91 sur 20 ont reçu, vendredi 27 mai 2022, chacun un diplôme d’honneur, des fournitures scolaires ou de l’argent. Ces lots ont été remis par les parrains choisis parmi les chefs de services et opérateurs économiques de la ville.

Sept meilleurs agents du lycée ont été également honorés. Il s’agit de professeurs, d’éducateurs et d’adjoints au chef d’établissement. Distingués pour la qualité de leur service, ces lauréats ont reçu des diplômes d’excellence.

Le secrétaire général de la direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) de Divo et le secrétaire général de la préfecture de Lakota ont salué l’initiative prise par la direction du lycée Boga Doudou de célébrer l’excellence et le mérite à l’école. Ils ont exhorté les élèves à tourner le dos à la facilité et à la violence.

