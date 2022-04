Le Mali accuse la France d’espionnage

Le gouvernement malien a accusé mardi, la France de faire de l’espionnage sur son territoire après que les forces françaises dans le pays ont rendu publique une vidéo de ce qu’elle prétendait être des mercenaires russes enterrant des corps dans une tombe dans le nord du Mali la semaine dernière.

La France a déclaré avoir filmé près de la base militaire de Gossi dans le nord du Mali des éléments enterrant des corps dans une fosse commune et accusé des mercenaires liés à la Russie de jouer un rôle dans une campagne coordonnée visant à salir les soldats français qui partaient. A la suite de cette déclaration et de la divulgation des images, le gouvernement malien a accusé Paris d’espionnage.

La junte malienne a déclaré mardi dans un communiqué que la France avait fait voler le drone « illégalement » au-dessus de la base militaire le 20 avril, au lendemain de la remise de la base par les forces françaises aux autorités maliennes. «Ils ont dit qu’un drone était présent… pour espionner nos braves FAMa (Forces armées maliennes)», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maiga.

« En plus de l’espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant de fausses images montées en épingle pour accuser les FAMa d’avoir tué des civils, dans le but de ternir leur image », a ajouté Maiga. La junte au pouvoir au Mali a déclaré avoir découvert la fosse commune près de la base de Gossi un jour après que les Français ont diffusé les images, et a ordonné une enquête à ce sujet.

Les relations entre Paris et Bamako se sont détériorées après la prise du pouvoir par l’armée malienne lors d’un coup d’État en 2020, les Français accusant les dirigeants d’avoir renié plusieurs accords. En fin de compte, la France a déclaré qu’elle mettait fin à ses opérations au Mali avec ses partenaires européens en février et qu’elle retirait ses troupes d’ici l’été.

Le Mali fait face à une insurrection du militantisme islamiste depuis des années, et des milliers de personnes ont été tuées et forcées de fuir leurs foyers. Malgré près de dix ans dans le pays, les forces françaises n’ont rien pu faire et l’insurrection a carrément pris de l’ampleur et s’est rependue.

