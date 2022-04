Le Mali libère les trois allemands arrêtés dans la région de Diabaly

Les autorités maliennes ont procédé à la remise en liberté des trois ressortissants allemands arrêtés dans le centre du pays lors d’une opération antiterroriste, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères.

Les forces armées du Mali (FAMa), ont annoncé mercredi, l’arrestation de trois ressortissants européens dans la localité de Diabaly, dans la région centrale de Ségou, une région où les attaques de groupes armés sont courantes. Leur arrestation a été faite alors que l’armée menait une opération antiterroriste dans cette partie du Mali.

Selon les informations, les trois européens de nationalité allemande dont une femme, avaient été conduits à Bamako avant d’être remis en liberté après que leur identité et la cause de leur présence ont été vérifiées. Selon des sources diplomatiques et sécuritaires, ils se trouvaient dans la région pour un projet agricole, dans le cadre d’un accord entre les autorités allemandes et maliennes.

Leur libération est intervenue au milieu d’une visite du ministre allemand des Affaires étrangères, qui se trouvait au Mali depuis mardi. Leur présence sur place suscite l’inquiétude puisque c’est là que l’armée malienne et ses instructeurs russes ont été accusés d’avoir commis des atrocités le mois dernier et c’est également une zone plus ou moins interdite aux ressortissants européens du fait de la régularité des attaques terroristes.

