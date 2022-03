Le Mali redevient premier producteur de coton en Afrique avec un record de production de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, a déclaré, samedi le colonel Assimi Goïta, président de la Transition.

Le colonel Goita s’est exprimé lors de sa visite à Koutiala à l’intérieur du pays pour célébrer la fête du Coton avec les “cotonculteurs” de la région. Dans un communiqué, la présidence a souligné que cette performance a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles et l’augmentation du prix du coton-graine qui est passé de 250 à 280 francs CFA.

En saluant la mobilisation des populations de Koutiala, Assimi Goita a souligné que le nouveau Mali doit réaliser des grandes choses pour le bonheur de tous les Maliens.

“Votre mobilisation est sans commentaire aujourd’hui est un grand jour, jour de satisfaction de reconnaissance. Les chefs de villages avaient promis de faire quelque chose d’inédit. Et ils l’ont fait. Grâce eux, le Mali est redevenu premier producteur de coton en Afrique” a indiqué la présidence.

Selon lui, “les cotonculteurs ont donné l’exemple à tout le Mali. Comme vous le savez, il y a eu des difficultés : mauvais prix du kilogramme de coton et la cherté des intrants. Ces problèmes ont pu être résolus grâce au gouvernement et aux opérateurs économiques”.

Assimi Goïta a invité les Maliens à l’unité pour sortir le pays de la crise. “Je souhaite que quand un Malien a des problèmes, les autres se mobilisent. Nous ne devons plus commettre les erreurs du passé”, a-t-il conclu dans un discours en Bambara une des langues nationales du Mali.

