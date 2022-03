Le Mali retrouve sa place de leader de la production de coton en Afrique

La menace jihadiste n’a pas freiné la production de coton au Mali puisque le pays retrouve sa place de leader de production du coton en Afrique, devant le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, avec une production record de 760 000 tonnes pour l’année 2021-2022.

L’information a été annoncée, hier samedi, par un tweet du compte officiel de la présidence du Mali. La production se concentre autour de Sikasso, au sud du pays, région moins affectée par le terrorisme.

1/2 Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760.000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022. pic.twitter.com/MOMbAAcTvH

Pour cette campagne, la météo a été clémente et le prix relevé à 280 francs CFA le kilo (0,40 euros), confirme Abdel Sy, président des jeunes pour la valorisation du Coton au micro d’Ariane Gaffuri, du service économie.

« Mali a fait un taux de record cette année, avec un record de 760 000 qui est une première au Mali, mais au début il faut reconnaître qu’il y a eu une forte implication des autorités de la transition qui ont fait du coton une priorité.

Avant la bonne santé il faut avouer que d’abord le coton malien était en rouge, le coton a chuté un peu plus de 200% et cette raison était liée d’abord au prix du coton qui a vraiment découragé les cotonculteurs. Cette année le gouvernement de la transition a proposé un prix favorable , au lieu de 250 FCFA ils ont augmenté à 280 et le prix des intrants aussi était sponsorisé à hauteur de 11 000 ce qui a véritablement impacté sur la grande mobilisation de l’ensemble des zones cotonnières qui ont cultivé le coton et qui donnent au moins cette santé du coton malien donc aujourd’hui le mali redevient le leader en terme de production cette année.»

