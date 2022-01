Le Mali salue la décision de la Guinée de se démarquer des sanctions de la CEDEAO contre Bamako

Ça continue de réagir après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. L’ambassadeur du Mali en Guinée, Modibo Traoré, s’est indigné des décisions de l’organisation ouest africaine contre son pays. Il a toutefois salué la présence de la Guinée et sa position face à ces sanctions.

La CEDEAO tente d’isoler le Mali de la scène régionale en fermant ses frontières au pays et en gelant ses avoirs dans les banques centrales et commerciales des pays membres. Cette décision prise lors d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l’UEMOA dimanche, a créé le tollé sur le continent et les condamnations sont venues de partout. Selon le représentant du Mali en Guinée, « c’est la première fois qu’on sanctionne un pays de la sorte. Aller prendre des sanctions qui ne sont mêmes pas dans le traité de la CEDEAO. C’est ce qui a beaucoup indigné. »

« Le Mali a fait un communiqué pour condamner les sanctions. Donc, je m’en tiens au communiqué du gouvernement du Mali qui pense que les sanctions sont vraiment malencontreuses. On pense que la CEDEAO est une organisation sous régionale de coopération. Mais, ce n’est pas pour prendre des sanctions », a indiqué Modibo Traoré. « Je pense que tout peut se négocier. Et nous sommes dans cette dynamique. On est toujours membre de la CEDEAO mais le Mali, en tout cas, a protesté aussi. Le Mali aussi entend prendre d’autres mesures dans les jours à venir », a-t-il indiqué.

Alors que la Guinée, également suspendue des instances de décision de la CEDEAO, s’est démarquée de cette décision de la CEDEAO et a maintenu ses frontières ouvertes, le diplomate malien a salué la position de Conakry et affirme que « cette décision du CNRD confirme que la Guinée et le Mali font un même pays ».

« Comme l’avait dit le président Sékou Touré, le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. C’est ce qui vient d’être démontré à travers cette décision des nouvelles autorités guinéennes. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. L’histoire a montré que chaque fois que le Mali a un problème, la Guinée est à côté et vice-versa. Donc, la décision des autorités guinéennes ne me surprend pas. »

